انت الأن تتابع خبر محدّث .. استشهاد فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية في القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة عبريّة، مساء الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النّار تجاه شاب فلسطيني قرب حي المصرارة بالقدس المحتلة؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وأشارت المصادر إلى ارتقاء الشّاب، ولم تعرف تفاصيل أخرى حتّى الآن.

فيما أفادت القنوات العبريّة، إصابة مستوطن بعملية طعن قرب حي المصرارة في القُدس، وتحدثت المصادر العبريّة أنّ 5 إسرائيليين أصيبوا خلال الأربعاء فقط، وهم: جندي بعملية دهس في الخليل، مستوطن بعملية طعن بالقدس، وثلاثة بالحجارة قرب عزون شرق قلقيلية.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينيّة استشهد شاب، مساء الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وأفادت بأنّ عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدًا.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان، كما اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.