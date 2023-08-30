انت الأن تتابع خبر بدأ محاكمة محامي مهسا أميني والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت، محاكمة صالح نيكبخت محامي الشابة الإيرانية مهسا أميني التي أثار حدثُ وفاتها حركة احتجاج واسعة في سبتمبر(أيلول) 2022 في طهران.

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن محاميه علي رضائي قوله إنّ الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت "عُقدت الثلاثاء وتم إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيّما في قضية مهسا أميني".

وتبدأ هذه المحاكمة بعد عام تقريبًا من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 التي اعتقلتها شرطة الأخلاق عن عمر يناهز 22 عامًا، بعد ساعات من إيقافها بدعوى "سوء الحجاب".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، طالب محامي نيكبخت، بتبرئة موكله الذي "انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد" في مقابلاته، وفقًا للصحيفة. وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكبخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. ونهاية سبتمبر 2022 ذكر أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة.

يتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان، ومثّل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي أفرج عنه بكفالة في فبراير (شباط) بعد سبعة أشهر في السجن.