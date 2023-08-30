انت الأن تتابع خبر تمديد إيقاف وزير الداخلية الأسبق في تونس 4 أشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، تمديد فترة الإيقاف التحفظي لفترة ثانية مُدّتها 4 أشهر إضافية، في حقّ عدد من المتهمين الموقوفين على ذمّة قضية "شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج تونس، خلال سنتي 2012 و2013، إبّان تزعم حركة "النهضة" المشهد السياسي، ومن بينهم علي العريض وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة "النهضة".

وشمل القرار كذلك عدة إطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم عبد الكريم العبيدي، الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج، وفتحي البلدي، المتهم بتشكيل جهاز أمن موازٍ يأتمر بأوامر قيادات حركة "النهضة".

وكان قاضي التحقيق قد أصدر، في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، أوامر بالسجن لمدة 6 أشهر بحقّ بعض المتهمين في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وجرى التمديد في فترة إيقافهم لـ4 أشهر إضافية، قبل أن يقرّر مؤخرًا التمديد من جديد في مدة إيقافهم لفترة إضافية ثانية، مُدتها 4 أشهر، تنفيذاً للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الصادر في يوليو (تموز) 2015.