انت الأن تتابع خبر بالصور: تفجير عبوات ناسفة بقوة راجلة لجيش الاحتلال بنابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد دعوات من المستوطنين لاقتحام قبر يوسف في ليل الأربعاء/ الخميس، اقتحمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربيّة، وشهد الاقتحام مواجهات عنيفة مع الشّبان الفلسطينيين أدت لإصابة شاب. وقال الهلال الأحمر إنّه شابًا أصيبَ برصاصٍ حيّ بالقدم في شارع عمان بنابلس وجاري نقل الإصابة إلى مستشفى رفيديا بالمدينة.

وأفاد موقع "والا" العبريّ بإصابة جنديين من جيش الاحتلال في انفجار عبوة الناسفة بنابلس، فيما أضافت مصادر عبرية أخرى أنّ الإصابات ارتفعت إلى ثلاثة، وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوّة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس، وأظهرت تواجدًا لسيارات إسعاف لجيش الاحتلال، ةتصاعدًا لألسنة الدخان بعد الاستهداف بعبوة محلية الصنع.

وقال بيان صادر عن سرايا القدس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلاميّ): "تمكّن مجاهدونا من تنفيذ كمين محكم في قوّة راجِلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بتفجير عدد من العبوات ثمّ الإجهاز على القوة بصليات كثيفة من الرصاص وإيقاعها بين قتيل وجريح"