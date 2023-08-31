انت الأن تتابع خبر العراق يبحث إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الحكومة العراقية، الأربعاء، إنّ اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن الاجتماع ناقش "الشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط".

كان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن العراق ينتج 24 ألف ميغاواط، بزيادة 22 في المائة عن العام الماضي، لافتًا إلى أن تأمين الطاقة على مدار الساعة يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاواط يوميًا.