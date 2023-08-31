إصابة 3 جنود وضابط اسرائيلي في نابلس

انت الأن تتابع خبر3 إصابة جنود وضابط اسرائيلي في نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب ثلاثة جنود وضابط في الجيش الاسرائيلي ، في كمين ، فجر الخميس بمدينة نابلس الفلسطينية ، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية .



وأفادت الإذاعة العبرية العامة، ان 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح مختلفة في انفجار عبوة ناسفة بدورية لجيش الاحتلال بنابلس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأوضحت الإذاعة العبرية أن قوة من الوحدة 669 الجوية الإسرائيلية قامت بإجلاء المصابين ونقلتهم الى المستشفى لتلقي العلاج .



في حين تبنت حركة الجهاد الإسلامي تنفيذ كمين ضد قوة مشاة من جيش الاحتلال في محيط ما يعرف بمقام يوسف (شرقي مدينة نابلس)، حيث اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال.



وقالت "كتيبة نابلس" (التابعة لسرايا القدس الذراع المسلحة للجهاد الإسلامي) -في بيان- إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة وأطلقوا النار على القوة الراجلة؛ مما أسفر عن وقوع إصابات بين جنود الاحتلال، وفق البيان.



وكانت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات مع فلسطينيين لتأمين دخول حافلات تقل مستوطنين إلى ما يعرف بمقام يوسف، بذريعة زيارته وأداء صلوات وطقوس دينية داخله.



كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث أشعل شبان فلسطينيون إطارات السيارات لإعاقة تقدم قوات الاحتلال والمستوطنين، في حين فجّر مقاومون عبوات ناسفة محلية الصنع.