اصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال بنابلس

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رياض - احمد صلاح - أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الخميس ، أثناء مواجهات حدثت خلال اقتحام المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية.

حيث أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وثلاثة بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه إلى المستشفى، كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بشظايا الرصاص، إضافة إلى 39 حالة اختناق بالغاز السام.

وأوضح أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات، اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين .