انت الأن تتابع خبر اصابة 3 مستوطنين بعملية دهس برام الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 3 مستوطنين على الأقل صباح الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني، عند حاجز بيت سيرا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.



وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب عن "تحييد" منفذ عملية الدهس، بإطلاق النار عليه قرب مكان العملية.



وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطيني نفذ عملية دهس قرب بيت سيرا، وقامت بـ "تحييده"، عند حاجز "حشمونائيم".