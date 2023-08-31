انت الأن تتابع خبر مستجدات عملية الدهس برام الله .. استشهاد المنفذ .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني ، الخميس ، بعد ان قام بعملية دهس في رام الله ، أسفرت عن مقتل جندي اسرائيلي ، وإصابة خمسة على الأقل .

واستشهد منفذ العملية الدهس في رام الله بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.



وكشف الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل مستوطن وإصابة 5 أشخاص جراء حادث دهس مزعوم في رام الله.



ويشار إلى أن عملية الدهس هي العمل المقاوم الرابع منذ الأربعاء والتي سبقها عملية إطلاق نار وطعن وعملية تفجير في دبابة صهيونية خلال اقتحام نابلس ، مما رفع عدد الاصابات في صفوف جنود الاحتلال لـ10 .



وأكدت وسائل الاعلام العبرية استشهاد المنفذ بعد ملاحقته واطلاق النار صوبة .