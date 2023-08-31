انت الأن تتابع خبر النيجر ترفع الحصانة عن السفير الفرنسي وتأمر الشرطة بطرده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي، في بيانٍ، إنّ السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيت، لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وإنّ الشرطة تلقت تعليمات بطرده، كما أفادت رويترز

وكان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت، سيظل في العاصمة النيجرية نيامي بالرغم من الضغوط التي تمارسها السلطات التي تحكم النيجر حاليًا، وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، أشاد ماكرون بعمل الدبلوماسيين الفرنسيين الذين يمارسون مهامهم في ظل ظروف صعبة، وعلى وجه الخصوص في النيجر حيث لا يزال السفير في منصبه، على الرغم من ضغوط الجنود الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وكانت انتهت، الأحد، المهلة التي منحتها النيجر للسفير الفرنسي لديها سليفان إيتي من أجل مغادرة البلاد، وفي 25 أغسطس (آب) الجاري أمهلت وزارة خارجية النيجر إيتتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة، وكانت أعلنت فرنسا أنها لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأنّ إيتي سيبقى في النيجر.