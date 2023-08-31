انت الأن تتابع خبر ابتداءً من الإثنين .. فرنسا تحظر دخول الصفوف بالعباءة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال، الخميس، "أنّ التلميذات اللاتي يرتدن المدارس وهن يرتدين عباءات لن يسمح لهنّ بدخول الصفوف، لكن سيرحّب بهنّ في المؤسسات التعليمية التي ستشرح لهنّ معنى هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي". على حدِّ تعبيره

وأضاف أتال، الذي أعلن الأحد حظر العباءة، أنّ القاعدة الجديدة ستشمل أيضًا ارتداء القميص "عباءة رجالية". وأوضح أتال "وراء العباءة والقميص، هناك فتيات وفتيان صغار وهناك عائلات. هناك بشر يجب أن نتحاور معهم والقيام بالتربية".

وتابع: "سيستقبلن ويستقبلون في المؤسسات التعليمية، وسيكون هناك حوار معهم لشرح معنى هذه القاعدة. لِمَ اتُّخذ هذا القرار. لِمَ لا يمكننا ارتداء العباءة والقميص في المدرسة"، معلنًا أنه "ابتداءً من الاثنين المقبل، لن يتمكن أي من هؤلاء التلاميذ من دخول الحصص الدراسية".