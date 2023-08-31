انت الأن تتابع خبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي يصل اليمن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي زيارة رسمية للجمهورية اليمنية، هي الأولى لأمين عام المجلس منذ نحو ثماني سنوات، وأكدت أمانة مجلس التعاون الخليجي على حسابها الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقًا) بدء الزيارة الرسمية لأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجمهورية اليمنية. فيما لم تورد الأمانة مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة وجدول أعمالها.

وكانت آخر زيارة يقوم بها أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، قام بها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين السابق، ووزير الخارجية البحريني الحالي، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد في فبراير (شباط) 2015.

وجاءت زيارة الزياني في ذلك الوقت بعد أيام قليلة من تمكن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي من الوصول إلى مدينة عدن قادمًا من صنعاء كاسرًا إقامة جبرية فرضتها عليه الميليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة بقوة السلاح في سبتمبر (أيلول) 2014.