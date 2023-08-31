انت الأن تتابع خبر روسيا: مناقشات صفقة الحبوب لم تخرج بنتائج ملموسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن المناقشات حول استئناف العمل بـ "صفقة الحبوب" لم تخرج بأي نتائج ملموسة، مؤكدًا استمرارها على مستوى رفيع مع تركيا في العاصمة موسكو.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي الخميس: "لا توجد نتائج ملموسة لهذه المناقشات حتى الآن، لكنها مستمرة في موسكو اليوم خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مشيرًا الى أنه سيتم قريبًا بحث هذه المسألة على أعلى مستوى بين روسيا وتركيا".