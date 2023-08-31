انت الأن تتابع خبر روسيا تجري انتخابات في مناطق سيطرت عليها من أوكرانيا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت السلطات المعينة من قبل روسيا إجراء انتخابات إقليمية الخميس في أجزاء من أوكرانيا، كانت موسكو ضمّت تبعيتها لها في العام الماضي، في مساعٍ لترسيخ نفوذها فيما تصفها بأنها "أراضيها الجديدة" رغم الصراع الجاري.

ولا تسيطر روسيا بشكل تام على أي من المناطق الأربع التي يجري فيها التصويت، وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون. وتشكل هذه المناطق مجتمعة، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، خمس مساحة أوكرانيا تقريباً.

ونددت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بما وصفتها بأنها "محاولة ضم غير قانونية" من جانب روسيا للأربع مناطق.

ويصف المسؤولون الأوكرانيون الانتخابات بأنها غير قانونية وتكشف السبب في استحالة إجراء أي محادثات سلام مع موسكو قبل أن تسحب روسيا جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.