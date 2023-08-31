انت الأن تتابع خبر انطلاق منافسات بطولة كاس آسيا للناشئين للمبارزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت الخميس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة كاس آسيا للناشئين والناشئات للمبارزة والتي يستضيفها الاتحاد الأردني على مدار اليومين القادمين.

وينافس أكثر من 80 لاعبًا ولاعبة في سلاحي الإيبيه والفلوريه ويمثلون منتخبات أوزبكستان والهند واليمن وسلطنة عمان والكويت ولبنان والبحرين، ومكاو، إضافةً إلى الأردن.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات سلاح الإيبيه للذكور وسلاح الفلوريه للسيدات وجاءت النتائج على النحو التالي :

سلاح الإيبيه (رجال)

1- سيد الشوابي ( سلطنة عمان)

2- عزالدين عتوم (الأردن)

3- سيد بلول علبموف ( أوزبكستان)

4- عبدالرحمن المغايرة (الأردن)

سلاح الفلوريه (إناث)

1- الهيام البلوشي ( الامارات)

2- إسراء السيابي ( عمان )

3- ليمار الزامر ( الأردن )

4- غزل البوليشي (عُمان)