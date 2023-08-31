انت الأن تتابع خبر السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة ترفع علم إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر إعلاميّة، الخميس، أنّ السعوديّة لبنت نداء استغاثة من سفينه ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر، وأفادت قناة العربيّة نقلًا عن مراسلها أنّ المملكة استجابت لنداء استغاثة أرسلته سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر بعد إصابة أحد أفراد طاقمها.

وأضاف القناة، أنّ السعودية دائمًا ما تلبي نداءات الاستغاثة للسفن الإيرانية في البحر الأحمر من منطلق إنسانيّ حتى قبل عودة العلاقات بين الرياض وطهران.