انت الأن تتابع خبر ألبانيا تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أيلول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتولى ألبانيا اعتباراً من الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أيلول، خلفا للولايات المتحدة.

وسيعقد ممثل ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فريت خوجا مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى ألبانيا: الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، البرازيل، وغانا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.