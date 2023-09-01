انت الأن تتابع خبر اقتحامات اسرائيلية واعتقلات لفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي يوميا العدوان على الشعب الفلسطيني ، وعلى الأراضي الفلسطينية ، والمقدسات والممتلكات ، وتعتقل الشباب والاطفال ، وتهدم المنازل ، وتأسر الحريات.

الخميس ، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن داود عبد الرازق درس (41 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنها تبلغت رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن درس، وهو من مخيم دير عمار، غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة مستوطنين، ومن ثم اعتقلته ونقلته بمركبة إسعاف إسرائيلية، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وفي سياق متصل، أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس، وسيدة بـ"المعدني" المغلف بالمطاط في العين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم دير عمار، غرب رام الله.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية ، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في رأسه، وسيدة بالرصاص المعدني في عينها، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

اعتقال 21 مواطنا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 مواطنا بينهم أسيران محرران.

سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أديب طالب حسين رداد، من بلدة الزاوية غربا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: نائب رئيس البلدية مالك سميح الشرقاوي، وفواز فوزي الشرقاوي، ومصطفى الشرقاوي، وليث الشرقاوي، ونديم الشرقاوي، وعرين رمزي الشرقاوي، وعاطف عباس، ومحمود عاطف أبو خرج، من بلدة الزبابدة، جنوب شرق جنين، والشاب محمد النداف من كفر دان، غربا، وفي وقت لاحق أفرجت قوات الاحتلال عن ستة منهم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، عبد الغني معطان، وعبد الجبار نوابيت، من برقة، شرق المحافظة، وهيثم حبوب، من بيتونيا غربا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مهند أبو ملش من بلدة يطا، وضرار الفاخوري، والأسير المحرر براء غزال من المدينة.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف الرشق، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. كما اعتقلت الشاب محمد شوامرة بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته في بلدة الرام شمالا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيت عزاء الشهيد الطفل خالد الزعانين في بلدة بيت حنينا، واعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو (18 عاما)، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلت المتواجدين فيه.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسر أبو عمرة من مخيم عين السلطان عند حاجز "طيار" قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس.

ومن الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب إياد عبد الرؤوف هريش من قرية بردلة، قرب حاجز بيسان العسكري القريب من القرية.

الاحتلال يستولي على جرافتين في سلفيت ويخطر بهدم منازل في القدس

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرافتين خلال عملهما في بلدتي بديا وقراوة بني حسان غرب سلفيت.

حيث استولت قوات الاحتلال على جرافة تعود للمواطن طه سليمان، أثناء عملها في أرض المواطن رافع جميل موسى في منطقة "السنديانة" جنوب بلدة بديا، بحجة العمل في مناطق "ج"، كما أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن راضي ريان، أثناء عمله في تنظيف قطعة أرض في موقع التل شمال بلدة قراوة بني حسان.

كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم تسعة منازل في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية في الحي، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت حي البستان، برفقة قوات الاحتلال، وألصقت إخطارات بالهدم على تسعة منازل، إضافة إلى استدعاءات لأصحاب المنازل المخطرة، لمراجعة ما يسمى "قسم الرقابة على الأبنية" في البلدية.

كما واستولت قوات الاحتلال على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بأن مخابرات الاحتلال استولت على كتب مدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تدرّس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة.

المستوطنون يقتحمون "الاقصى"

اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.