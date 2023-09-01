انت الأن تتابع خبر شهيد و 4 إصابات في طوباس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الجمهة في طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن الشاب عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه.



وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا صباح الجمعة ، وحاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة أربعة شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، استشهد أحدهما وهو عبد الرحيم غنام، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



كما دمرت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عاما) واعتقلته ونجله بكر (30 عاما) إضافة لاعتقال الشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عاما).