45 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

انت الأن تتابع خبر45 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ ـ1948.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.