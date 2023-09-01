انت الأن تتابع خبر إصابات بالرصاص واختناقات في صفوف الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الصحة في غزة، الجمعة إصابة سبعة فلسطينيين شرق مدينة غزة، اثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع على مئات المتظاهرين الرافضين لممارسات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأشارت وكالات الأنباء الفلسطينية، إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية عند السياج الحدودي بالقرب من دوار ملكة شرق غزة، فتحوا نيران أسلحتهم صوب الفلسطينيين مخلفين عدة اصابات.

في سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة /عقابا/، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقال كمال بني عودة، مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس إن الاحتلال احتجز كلا من وليد أبو عرة، وزوجته، ونجلهما محمد.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين، من بلدة /صيدا/ شمال /طولكرم/، بينهم أسير محرر.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الفلسطينيين.