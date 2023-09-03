انت الأن تتابع خبر المغرب يواجه الإجهاد المائي باستراتيجية متبصّرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاله حال عديد الدول، يواجه المغرب شبح الإجهاد المائي بسبب شحّ المطر على مدى سنوات. فالمغرب من الدول التي تعتمد بشكل شبه مطلق على المطر للتزوّد بالماء لأنه بنى سياسته المائية منذ عهد الراحل الحسن الثاني على تشييد السدود. فقد اشتهر عن هذا الأخير لقب "باني السدود".

لكنه اليوم وبفعل التقلبات المناخية وتذبذب مواسم المطر، صار مجبرا على استكشاف حلول بديلة لتوفير الموارد المائية اللازمة. وهو ما حدا بالعاهل الحالي، محمد السادس، إلى الإشراف شخصيا على استراتيجية مائية جديدة.

وقد انبثق عن هذه الاستراتيجية مشروع رائد انطلق منذ شهور ودشّن شطره الأول قبل أيام، ويعتمد أساسا على الربط بين حوضي نهرين كبيرين يسمّيان بـ" سبو" و " بورقراق" فيما يشبه طريقا سريعا للماء عبر قناة تمتد على مسافة 16 كيلو. والفكرة أساسا هي أن تستغل مياه سبو التي تصب هدرا في المحيط ويستفيد منها سكان العاصمة الرباط وماحولها.

وكلّف المشروع نحوي 590 مليون دولار ويعتمد على مضختين بطاقة 15 متر مكعب في الثانية وحوض لإيصال المياه المحولة بمقدار 300 و400 متر مكعب إلى سد قرب الرباط.