انت الأن تتابع خبر اسرائيل تعتزم بناء سياج أمني مع الأردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الاحتلال الاسرائيلي الانتهاء من بناء سياج مع مصر ، ونيته بناء آخر مع الحدود الأردنية ، للحماية من التسلل كما زعمت.

وقال نتنياهو في تغريدة له: "لقد أقمنا سياجًا على حدودنا الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل، وبذلك أوقفنا أكثر من مليون متسلل من أفريقيا، الذين كانوا سيدمرون بلدنا".



وأضاف: " الآن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضًا. "سنحمي حدودنا - سنحمي بلادنا".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تظاهرات شهدتها تل أبيب يوم السبت، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في المدينة، أدت إلى إصابة 27 شرطيا، وإلى تضرر الممتلكات العامة والخاصة.

حيث قامت أعمال شغب اندلعت خلال تظاهرة للاجئين الإرتيريين في إسرائيل، وأدت إلى تكسير محال تجارية، وإصابة 27 شرطيا إسرائيليا بجروح متفاوتة الخطورة.



وأضافت أن التظاهرة جرت مقابل السفارة الإريترية في تل أبيب، وأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة 11 متظاهرا، 3 منهم إصاباتهم خطيرة.



من جهته، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو بالتسبب بالفوضى والفشل في حل أزمة المهاجرين الأفارقة.



ويتهم المتظاهرون إسرائيل بدعم "دكتاتور إريتريا"، بدليل إغلاق الشرطة مداخل شارع ياد حروتس من كافة الاتجاهات.





