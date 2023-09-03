انت الأن تتابع خبر وزير خارجية الاحتلال يصل البحرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت هيئة البث الرسمية في دولة الاحتلال أنّ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، سيلتقي مساء الأحد، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في المنامة، حيث يقوم بزيارة رسميّة إلى البحرين.

وقالت: "إنّ كوهين سيلتقي، في المنامة، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين آخرين". ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي رسميًا، خلال الزيارة، سفارة بلاده في المنامة، وفق المصدر نفسه.

وهذه هي الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين، التي سبق أن أعلنت، في يوليو (تموز) الماضي، تأجيل الزيارة التي كانت مقررة، مطلع أغسطس (آب) الماضي، ووقّعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر (أيلول) 2020، برعاية أميركية.