انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتزم ترحيل 1000 إريتري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، نية بلاده ترحيل 1000 إريتري شاركوا في أعمال عنف في تل أبيب نهاية الأسبوع، أدت إلى إصابة العشرات بينهم عناصر شرطة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثًا مؤيدًا للحكومة الإريترية تنظمه سفارة الدولة الأفريقية في إسرائيل.

وتحولت التظاهرة ضد الحدث والتي عدّتها الشرطة غير قانونية قبل أن تأمر بإخلاء الشارع، إلى أعمال عنف أصيب خلالها نحو 140 شخصًا بينهم عشرات من طالبي اللجوء الإريتريين بنيران الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي.

وقالت الشرطة في بيان إنّ المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي أصيب 49 من عناصرها على الأقل. كما اندلعت اشتباكات في موقع آخر في تل أبيب بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه.

وقال نتنياهو إن أحداث نهاية الأسبوع تجاوزت الخط الأحمر، وأضاف في بيان "طلبنا من اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلتها، الأحد، اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة بما في ذلك ترحيل 1000 من أنصار النظام الإريتري الذين شاركوا في أعمال الشغب هذه".

وتابع رئيس الوزراء: لا يمكنهم أن يزعموا أنهم لاجئون، إنهم يدعمون النظام الإريتري... يمكنهم العودة إلى موطنهم.