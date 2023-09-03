إعلان إضراب ومظاهرات في الــ48 .. تفاصيل

انت الأن تتابع خبر أعلان إضراب ومظاهرات في الــ48 .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، الأحد، إعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48، والإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل، وقررت اللجنة خلال اجتماع لها في بلدة كفر قرع، تحويل جنازة المغدور في كفر قرع، المقررة الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى ما يسمى شارع 65.

ودعت اللجان الشعبية للتحضير لذلك، وللعمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب. كما يتم التعليم في المدارس لساعتين في يوم الإضراب وإخراج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان، 158 قتيلًا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.