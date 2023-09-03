انت الأن تتابع خبر بابا الفاتيكان يدعو لنبذ التطرف من منغوليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد، كل المتدينين على العيش في وئام ونبذ التطرف الأيديولوجي الذي يؤجج العنف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا في اجتماع بين الأديان في أولان باتور عاصمة منغوليا، وكان وصل البابا لمنغوليا للقاء الكاثوليك هناك وعددهم لا يتعدى 1450، حيثُ أنّهم أحد أصغر التجمعات الكاثوليكية في العالم.

وأشاد البابا منذ بدء زيارته لمنغوليا بالحرية الدينية فيها والتي لم تكن سائدة عندما وقعت الدولة في زمن سابق تحت سطوة النفوذ السوفيتي، وقال بعد الاستماع إلى خطابات ألقاها ممثلون عن معتنقي البوذية والإسلام والإنجيلية واليهودية والأرثوذكسية والهندوسية والبهائية وعقائد وديانات أخرى، إنّ الأديان مدعوة إلى أن تقدم للعالم هذا الانسجام، الذي لا يستطيع التقدم التقني وحده أن يوفره".

وتابع البابا قائلًا "أيها الإخوة والأخوات، نقف معًا اليوم هنا كورثة متواضعين لمدارس الحكمة القديمة. وبلقائنا نحن نلتزم بمشاركة الخير العظيم الذي تلقيناه، لكي نغني بشرية غالبًا ما يشوشها في مسيرتها البحث قصير النظر عن الربح والرفاهية".

واقتبس البابا من كتابات لبوذا وقال "الرجل الحكيم يفرح بالعطاء، وبهذا فقط يسعد" وأشار إلى تشابه تلك الجملة مع تعاليم المسيح التي تقول "العطاء مبارك أكثر من الأخذ".

وقال: "إنّ الحوار لا يعني التغطية على الخلافات وتجاهلها بل يعني السعي للتفاهم والإثراء". مشيرًا إلى أنّه "إذا اختار المسؤولون عن الأمم درب اللقاء والحوار مع الآخرين، فسيساهمون بشكل حاسم في إنهاء الصراعات التي لا تزال تسبب الآلام للعديد من الشعوب".