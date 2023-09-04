انت الأن تتابع خبر مطالبات بنشر تفاصيل التحقيقات حول لقاء المنقوش كوهين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الذي جمع في العاصمة الإيطالية روما وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيليّ إيلي كوهين. جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس، بطرابلس الأحد، بحضور 48 عضوًا (من إجمالي 145 عضوًا).

وجاءت الجلسة، حسبَ البيان، لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني. وذكر بيان أنّ "المجلس يدين أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان" مؤكدًا على "الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية".

وفي 26 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيانٍ أنّ وزيرها كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش في وقت سابق من الشهر ذاته، وردًا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 27 أغسطس (آب) الماضي، قرارًا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء، ووفق نص قرار الدبيبة شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي المدة التي انقضت.