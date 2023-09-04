انت الأن تتابع خبر البرلمان العربي يدعو للاستفادة من تجربة الصين .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد البرلمان العربي أنّ الدول العربية بحاجة إلى تطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة الصينية، وخاصة الاهتمام الكبير الذي توليه للتعليم الفني، باعتباره بديلًا استراتيجيًا للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة رسمية من رئيس برلمان الصين، حيثُ اطّلع الجانب الصيني رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والوفد المرافق، على التجربة الصينية في مجال مكافحة الفقر، واستمع إلى شرح مفصل للمحاور الرئيسة والتي تشمل الاهتمام بالتعليم الفني ومنحه أولوية متقدمة، وتوفير السكن الرخيص والعلاج المدعوم، وكذلك تقديم المساعدة للفلاحين من خلال تدريبهم ومساعدتهم بالمعدات اللازمة، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والاهتمام بالصناعات السياحية، والعمل على توفير الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة في الوقت ذاته.

وفي السياق، قام وفد البرلمان العربي بزيارة بعض النماذج الحية التي تعكس هذه التجربة على أرض الواقع، ومنها مصنع توليد الطاقة الشمسية في العاصمة بكين، واطلع على آليات عمل المصنع وإنتاجه، وكيف أنه يمثل بديلًا منخفض التكلفة لتوفير الكهرباء للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل.