انت الأن تتابع خبر الدوسري مع الهلال لأربع سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الهلال تمديد عقد لاعبه ناصر الدوسري لمدة 4 مواسم مقبلة "حتى صيف عام 2027"، وكان اللاعب جدد عقده في 2020 لـ3 مواسم انتهت هذا الصيف.

ويلعب الدوسري، البالغ من العمر 24 عامًا، في مركز الوسط، وسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021 أسرع هدف على الإطلاق في نهائي دوري أبطال آسيا بعد 16 ثانية فقط، ودفع فريقه للفوز 0 - 2 على بوهانغ ستيلرز، ليحقق لقباً قارياً رابعاً للهلال، كما لعب مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، ثم مع المنتخب السعودي الأول.