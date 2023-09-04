انت الأن تتابع خبر توتر وقمع في سجن ريمون للأسرى الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ، الاثنين ، وجود توترا في سجن ريمون ، بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة السجون .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، أوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.



وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت الأحد، أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023.



وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.



يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يُحدث آلاماً شديدة.