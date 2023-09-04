انت الأن تتابع خبر المغرب يحصل على وضع شريك الحوار القطاعي لدى آسيان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بوضع شريك الحوار القطاعي، بعدما أعلن وزراء الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم يوم 4 سبتمبر الجاري بجاكارتا ، منح المملكة المغربية هذا الامتياز.

وبهذا القرار عزز المغرب موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.

تأكيد وضع" شريك الحوار القطاعي" للمغرب يكرس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة.

إن هذا القرار يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.

تم الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح "وضع شريك الحوار القطاعي" للمغرب خلال الاجتماع ال56 لوزراء الشؤون الخارجية ببلدان الآسيان والمنعقد يومي 11 و12 يوليوز 2023 بجاكارتا.

وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أنه تم في الاجتماع ذاته منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.