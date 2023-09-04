انت الأن تتابع خبر النيجر تفتح مجالها الجوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت السّلطات العسكريّة التي تحكم النيجر بعد الانقلاب، الاثنين، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس (آب)، كما أعلنت وكالة أنباء النيجر الرسمية.

وأعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع 5 دول حدودية في 2 أغسطس الماضي بعد إغلاقها خلال انقلاب 26 يوليو (تموز)، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وقالت السلطات العسكريّة في بيانها: إنّ المجال الجوي أُغلق مجددًا بشكل كامل في 6 أغسطس: "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي كان يرتسم انطلاقاً من دول مجاورة".