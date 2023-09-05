انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال أجبر فلسطينيات على خلع ملابسهنّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن اعتداءات الاحتلال الإسرائيليّ المستمرّة وتوحشِ جنوده، كشف تحقيق أجرته صحيفة ومنظمة (بتسيلم) العبريّة تفاصيل مروّعة، عن قيام مجموعة من الجنود والمجندات في جيش الاحتلال بإجبار 5 فلسطينيات من الخليل على التعري، خلال اقتحام منزل عائلتهن في شهر يوليو (تموز) 2023.



وجاء في التحقيق الذي ترجمته وكالات فلسطينية محليّة، أنّ قوة مكوّنة من 50 جنديًا اقتحموا ليلة 10 يوليو 2023 منزل عائلة جنوبي الخليل، برفقة مجندات وكلاب هجومية، وذكرت الصحيفة، أنّ مجندتين مقنعتين أرغمتا 5 نساء على خلع ملابسهن بالكامل، وهن: سيدة 53 عامًا، وابنتها 17 عامًا، بالإضافة لنساء أبنائها، حيث تم إدخالهن إلى غرفة الأطفال في المنزل، وأُرغمن على خلع ملابسهن أمام الأطفال تحت تهديد مهاجمة الكلاب لهن.

وأفادت السيدات أنّ كاميرات توثيق كانت مركبة على خوّذ المجندات وبالتالي فقد جرى توثيق العملية، "حيث جرى احتجاز الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى"، وفق قولهم.

بدوره قال الناطق بلسان جيش الاحتلال، "إن معلومات استخباراتية وصلت الجيش بوجود سلاح M16 في البيت، وبالتالي فقد تم القيام بتفتيش دقيق وذلك عبر التفتيش الجسدي"، مدعيًا بعدم وجود كاميرات على خوذ المجندات.



في ذات السياق، قالت حركة فتح الفلسطينية في بيانٍ، الإثنين، "إنّ ممارسات الاحتلال بحق السيدات بالخليل هي جريمة حقيرة تعدت الخطوط الحمراء، وسيدفع مرتكبوها ثمنها، وعلى حكومة الاحتلال تَحمُل المسؤولية الكاملة"