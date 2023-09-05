انت الأن تتابع خبر 1.8 مليون لاجئ سوداني حتى نهاية العام .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، إنها تتوقع وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية العام، وطالبت المفوضية بجمع مليار دولار لمساعدة الفارين، في غمرة تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

وفر بالفعل أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، في خضم اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنّ آلاف الأشخاص وصلوا إلى مركز استقبال في جنوب السودان، مضيفة أن كثيرًا منهم كانوا مرضى ومنهكين بعد رحلتهم في النيل الأبيض. ومن المنتظر أن تستقبل جنوب السودان ثلث الفارين.