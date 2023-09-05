انت الأن تتابع خبر رئيس كوريا الشمالية إلى موسكو قريبًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول أخرى، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم زيارة روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يخطط للسفر إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لمسؤولين أمريكيين وحلفاء".

وبحسب "نيويورك تايمز"، فمن المقرر أن تناقش الزيارة "إمكانية تزويد روسيا بمزيد من الأسلحة" والتعاون العسكري الآخر.

وسبق أن دحضت كوريا الشمالية بشكل متكرر تصريحات وسائل الإعلام الغربية والمسؤولين بشأن توريد الأسلحة المزعومة لروسيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ لم تبرم أي صفقات أسلحة مع موسكو على الإطلاق، وأي تقرير إعلامي عن ذلك يعد "إشاعة سخيفة".