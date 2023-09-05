استشهاد شاب فلسطيني في مخيم نور الشمس

انت الأن تتابع خبر استشهاد شاب فلسطيني في مخيم نور الشمسوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد صباح الثلاثاء شاب من مخيم نور الشمس في مدينة طولكرم الفلسطينية وأصيب آخر بجروح بليغة ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانها على المخيم.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، أوضحت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت في طولكرم ، أن الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.

ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.



ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.