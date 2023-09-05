انت الأن تتابع خبر البيت الأبيض يعلن إصابة جيل بايدن بهذا المرض .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البيت الأبيض إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بكوفيد-19، حيث جاءت نتيجة الفحوص الخاصة بها إيجابية، فيما كانت نتيجة فحوص الرئيس جو بايدن سلبية.



وقالت إليزابيث ألكسندر المتحدثة باسم جيل بايدن، في بيان: "هذا المساء، كانت نتيجة اختبار السيدة الأولى إيجابية، وهي تعاني من أعراض خفيفة فقط، وستبقى في المنزل في ولاية ديلاوير".



ومن جانبه، أكد البيت الأبيض أن نتيجة اختبار بايدن كانت سلبية، بحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ"كوفيد 19" في أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.