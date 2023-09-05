انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدهس شابين ويعتقلهما في يعبد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طاردت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين فلسطينيين ، الثلاثاء ، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ، وقامت بدهسهما بجيب عسكري ، واعتقلتهما.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهسهما من قبل جيب عسكري واستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات .



وقالت الوكالة بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجتين نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.



وشهدت البلدة ليلة الثلاثاء وفجره، مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.



وتركزت المواجهات في مجمع الكراجات والمدارس وأحياء الحمارشة والعمارنة والسلمة دون أن يبلغ عن إصابات .