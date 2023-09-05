انت الأن تتابع خبر البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، غضبا شعبيا ورسميا باعتبار هذا القرار مجحف بحق الأسرى وعائلاتهم.

بهذا الشأن، أدان البرلمان العربي في بيان الثلاثاء هذه الممارسات ضد الأسرى/ داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإجراءات والقرارات العنصرية ضدهم.

وأشار إلى أن هذا الاجراء يهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وسيكون له تداعيات إقليمية خطيرة، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في 14 الشهر الحالي، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.