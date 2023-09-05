انت الأن تتابع خبر الولايات المتحدة تعين سفيرًا جديدًا في إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرَ الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، قرارًا بتعيين وزير الخزانة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، جاك لو، سفيرًا للولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، يخلف جاك لو في هذا المنصب الرئيسي، توماس نايدز، بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الشريكين منذ فترة طويلة، تراجعًا منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة. وشغل لو، وهو يهودي متدين يبلغ 68 عامًا وخريج جامعة هارفارد، منصب وزير الخزانة من عام 2013 إلى عام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما.