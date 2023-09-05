انت الأن تتابع خبر السفير الإيراني يبدأ عمله رسميًا في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل، ظهر الثلاثاء، السفير الإيراني المعيَّن لدى الرياض، علي رضا عنايتي، إلى مقر السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أفادت به "الشّرق الأوسط".



وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أنّ استئناف بعثات البلدين أعمالها، ومباشرة السفيرين مهامهما، خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين، مشددًا على حرص الرياض بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة مع طهران، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية، ويأتي بدء عنايتي مهامه الدبلوماسية رسميًا في العاصمة السعودية الرياض تنفيذًأ لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وُقع في مارس (آذار) الماضي في بكين.