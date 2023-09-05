انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لمهمة الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لمهمة الأونروا، وما تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، خاصة مع بداية العام الدراسي وأهمية توفير فرص التعليم لكل طفل فلسطيني من اللاجئين، جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة الثلاثاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، والذي استمع إلى شرح مفصل قدمه أبو الغيط، حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط أكد أهمية عدم تراجع الدول المانحة عن التزاماتها بالمساهمة في موازنة الوكالة، لا سيما في ضوء ما أشار إليه المفوض العام من استمرار الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، والتي تبلغ نحو 170 مليون دولار.