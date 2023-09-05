انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: 51 صراعًا مسلحًا في العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، إلى إنهاء الصراعات المسلحة في العالم والبالغ عددها 51 نزاعًا، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقال كوروشي أمام الجمعية العامة في ختام دورتها الـ 77، "إننا مسؤولون عن أفعالنا وتقاعسنا عن العمل"، مشددًا على ضرورة أن تكون "مسؤولياتنا على نفس القدر من الأهمية التي تتسم بها حقوقنا".

وكرر دعوته كذلك إلى إنهاء الانتشار والتسلح النوويين، مشيرًا إلى أنّ ميثاق الأمم المتحدة يمكّن الجمعية العامة من النظر في المبادئ الحاكمة لنزع السلاح والحد من الأسلحة.

وقال كوروشي، إن تعددية الأطراف هي "الخيار الوحيد" للتعامل مع الأزمات العديدة التي يواجهها العالم، مضيفًا أن "بقاءنا يعتمد على تعاوننا".

ودعا إلى إصلاح الأمم المتحدة بصورة عاجلة مشددًا على ضرورة "أن نصلح الطريقة التي تعمل بها الجمعية العامة، ومجلس الأمن".



