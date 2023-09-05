انت الأن تتابع خبر السفير السعودي يبدأ عمله في طهران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل السفير السعودي المعيّن لدى إيران عبد الله العنزي إلى العاصمة طهران، الثلاثاء، لمباشرة مهام عمله، وذلك بعد ساعات من وصول نظيره الإيراني علي رضا عنايتي إلى مقر السفارة بالرياض.

وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران، إنّ توجيهات القيادة السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات، وتكثيف التواصل واللقاءات بين البلدين، ونقلها نحو آفاق أرحب "لأنّ المملكة وإيران جارتان، وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة ـ وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين".



وأكد أنّ رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "تمثل خريطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البنّاء الهادف والاحترام، ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين".

يذكر أن بدء السفير السعودي مهامه الدبلوماسية رسميًا في العاصمة الإيرانية طهران، جاء تنفيذًا لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وُقّع في مارس (آذار) الماضي في الصين.