مذكرة تفاهم بين الاتّحادين السعودي والإيراني

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رياض - احمد صلاح - وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع نظيره الإيرانيّ، وذلك بحضور رئيسي الاتحادين ياسر المسحل ومهدي تاج، وذلك بمقر الاتحاد السعودي في الرياض، ووفقًا لاتحاد القدم السعودي، تأتي مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والإيراني بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية.

وتشتمل مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.

من جانبه، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الإيراني ستعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم الآسيوية.

في المقابل، أعرب مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني، عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة.