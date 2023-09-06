انت الأن تتابع خبر بن غفير يتراجع عن قراره ضد الأسرى الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، عن قراره التعسفي ، بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .

ووفق ما ذكر موقع "حدشوت حموت" العبري أن المتطرف بن غفير خضع لطلبات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل اجتماع مجلس الوزراء.



وكان بن غفير قد دعا إلى اتخاذ قرارات ضد الأسرى الفلسطينيين تطالب بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.