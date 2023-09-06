انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها ويعتقل أسير محرر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الاربعاء باقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية ومخيمها ، واعتقلت أسير محرر قبل أن تنسحب.

وقد تم اقتحام المدينة ومخيمها من عدة محاور، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وعناصر من الوحدات الخاصة التي حاصرت منزلا في محيط مسرح الحرية بالمخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، بعد أن تسللت قوة خاصة إلى المخيم، حيث تم اكتشافها وتفعيل صافرات الإنذار والاشتباك معها، حيث داهمت شقة سكنية داخل عمارة على أطراف مخيم جنين ونشرت القناصة على سطحها، كما داهمت عدة منازل في محيط مسجد محمود طوالبة.

وتركزت العملية العسكرية للاحتلال بحسب شهود عيان، خلف مسرح الحرية، وفتح المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي تسللت للمخيم، واقتحمت احد المنازل بحجة البحث عن أحد قادة المقاومة في مخيم جنين.

وقد توجهت القوات إلى محيط مخيم جنين، واقتحمت منزل الأسير المحرر محمد نغنغية، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، واعتقلته.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها استهدفت تعزيزات الاحتلال في شارع الناصرة بالرصاص والعبوات المتفجرة، كما أوردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، أن مقاتليها تصدوا للجيش الإسرائيلي وخاضوا اشتباكا مسلحا معه.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال إن قواته قامت بنشاط أمني بهدف الاعتقال، وإنها شرعت في الانسحاب، كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات ألقت القبض على أحد المطلوبين في أحد المباني بمخيم اللاجئين.