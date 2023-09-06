انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. قتلى في فيضانات بتركيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل ما لا يقل من 6 أشخاص ، وفقد 4 أشخاص آخرين ، الأربعاء ، في تركيا ، جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد والناجمة عن أمطار غزيرة حولت شوارع اسطنبول إلى أنهار.



وذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت في غمر محطة مترو جزئيا بالمياه، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.



وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.



وهطلت الأمطار الغزيرة عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.



تسببت هذه الفيضانات بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم اثنان من المصطافين جرفهما سيل اجتاح موقع تخييم شمال غرب البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا بعد أن اجتاحت الفيضانات موقع المخيم في ولاية "قرقلر إيلي" بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وأضاف إن نحو 12 من المصطافين كانوا في الموقع عندما وقعت الفيضانات، وكتب على موقع "إكس"، ان فرق البحث عثرت على جثتين، مشيرا إلى أن "جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين مستمرة دون انقطاع".