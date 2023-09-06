انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية تحذر من حرب أهلية في السودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، من اقتراب السودان من "حرب أهلية شاملة"، في ضوء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو خمسة أشهر.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية: "نقترب من حالة حرب أهلية شاملة في السودان ويجب التحرك بشكل عاجل لتحقيق حل شامل للأزمة".

وتطرق أبو الغيط أيضًا إلى الحديث عن الأزمة اليمنية، حيث أكد على أن الوقف الشامل لإطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة "ما زالت أهدافًا بعيدة المنال"، متهمًا الحوثيين بمواصلة "وضع العراقيل تلو الأخرى أمام مسار حل الأزمة اليمنية، بما يظهر رغبة في استمرار الوضع الحالي".